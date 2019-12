Bonucci e il record di vittorie: dal 2010 ne ha ottenute 212

La squadra con più vittorie in A nell'ultima decade è la Juventus, il recordman Leonardo Bonucci: 212. Più dell'Inter, che ne ha ottenute 189.

Ricordate com'era iniziata l'avventura di Leonardo Bonucci alla ? Con un settimo posto in campionato e tanti, troppi errori. Di inesperienza, soprattutto. Poi, come d'incanto, tutto è migliorato. E l'ex centrale barese è diventato un abbonato alle vittorie.

Come rivelano i dati Opta, dal 2010 Bonucci ne ha ottenute 212 in : è record per un singolo calciatore nell'ultima decade. Se "vincere è l'unica cosa che conta", come amano ripetere alla , il centrale viterbese pare insomma aver assimilato il motto bianconero nel migliore dei modi.

212 - Leonardo #Bonucci ha vinto 212 incontri in Serie A nell'ultima #decade, solo tre squadre hanno fatto meglio nello stesso periodo (214 , 218 e 260 Juventus). Impressionante.#Opta2010s pic.twitter.com/gle7ylBxKk — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 27, 2019

Ma non è solo questo a impressionare. Perché Bonucci ha vinto appena due partite in meno rispetto alla Roma (214) e al Napoli (218). Ed è in ampio vantaggio sull' , arrivata a 189 sabato scorso con il 4-0 sul .

Tra i club, a dominare questa speciale classifica è ovviamente la Juventus: 260 successi. E poi, appunto, Napoli, Roma... e Bonucci. Il più vincente tra coloro che hanno vissuto l'ultima decade di Serie A, quella che si è conclusa con la giornata andata in scena prima di Natale.