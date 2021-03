Bonucci punta i Mondiali: "Qualificazione il prima possibile"

Leonardo Bonucci con vista sul Qatar. Il difensore della Juve punta dritto i Mondiali del 2022, caricando l' Italia alla vigilia del secondo impegno di qualificazione contro la Bulgaria.

Da Sofia, dove gli azzurri scenderanno in campo domenica sera, il centrale ha preso la parola in conferenza stampa.

"Credo che i nostri avversari vorranno rifarsi della sconfitta contro la Svizzera. Su questo campo l'Italia ha sempre avuto delle difficoltà, ma vogliamo continuare il percorso iniziato contro l'Irlanda del Nord e portare a casa i 3 punti. Ci saranno delle difficoltà perché nonostante il 3-1 che hanno subito all'esordio, non hanno fatto male. Servirà la massima attenzione".

"Il loro collettivo può metterci in difficoltà se non affronteremo il match nel modo giusto, ma lo faremo perché abbiamo un gruppo maturo. Il nostro obiettivo è ottenere la qualificazione il prima possibile".

"L'assenza di Chiellini? Giorgio ha deciso insieme al mister di non essere disponibile per questa partita, ma a Parma ha dimostrato di stare alla grande".

"Chiunque scenderà in campo darà il 100%. In questa Nazionale tutti hanno già dimostrato di poter dare il loro contributo quando vengono chiamati in causa".