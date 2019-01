Bonucci, Barzagli e Chiellini a 'C'è Posta per Te': il muro della Juventus si commuove in tv

I tre difensori della Juventus ospiti a 'C'è Posta per Te' per fare una sorpresa a un uomo che ha perso la moglie durante il parto.

Anche i duri piangono. Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini , ospiti in tv di Maria De Filippi a 'C'è Posta per Te', infatti non sono riusciti a trattenere le lacrime.

I difensori bianconeri sono stati chiamati da una donna pugliese per fare una graditissima sorpresa al genero, grande tifoso della Juventus e rimasto vedovo con due bambini piccoli in seguito alla morte della giovane moglie durante il secondo parto.

Quando la conduttrice ha raccontato la storia Bonucci, Barzagli e Chiellini hanno ceduto alla commozione mentre Mino, questo il nome dell'uomo, ha ringraziato i suoi eroi e in particolar modo il numero 19 bianconero ricordando la malattia di uno dei figli di Bonucci e assicurando di averlo perdonato per il trasferimento al Milan.

Lo stesso Bonucci peraltro prima della puntata aveva già voluto rendere onore all'uomo pubblicando su Twitter un messaggio di grande stima nei suoi confronti. Stima e ammirazione evidentemente ricambiati.

Ho sempre pensato che gli eroi esistessero nei film o nei cartoni animati, poi ho avuto la fortuna, insieme a Giorgio ed Andrea, di incontrarne uno, aveva un costume da Uomo, ma per Amore vive una vita da superEroe.

Stasera a @CePostaPerTeOff potrete scoprire la sua storia #LB19 pic.twitter.com/CZxTnzjqgX — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 19 gennaio 2019

I tre giocatori della Juventus infine hanno regalato a Mino una borsa piena di gadget e qualche gioco per i suoi due piccoli figli. Un gesto da campioni, sul campo come nella vita.