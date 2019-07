Bologna, Mihajlovic shock: potrebbe lasciare per problemi di salute

Sinisa Mihajlovic parlerà probabilmente stasera in conferenza. Deve affrontare una terapia d'urto e potrebbe lasciare la panchina del Bologna.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Sinisa Mihajlovic sarebbe alle prese con un problema di salute che sarà valutato più approfonditamente nelle prossime ore ma che potrebbe costringerlo a fermarsi per qualche tempo, dovendo fare una terapia d’urto. Il è in grande ansia.

Tutta la preoccupazione è nata già qualche giorno fa, quando l'allenatore serbo non ha seguito il resto della squadra per l'inizio del ritiro a Castelrotto. Ha rinviato più volte la partenza a causa della febbre.

Mihajlovic raggiungerà il Trentino-Alto Adige probabilmente stasera e, da quello che filtra, spiegherà lui stesso in conferenza stampa il suo stato di salute. Sinisa si sta sottoponendo ad alcune indagini cliniche specifiche, che dovrebbero portarlo ad una sosta forzata ai box.

Una mazzata clamorosa per il Bologna e per tutti i giocatori. Ma soprattutto per Sinisa Mihajlovic, a cui auguriamo una pronta guarigione in attesa di notizie più dettagliata. Ma, visto il suo carattere, non abbiamo dubbi su come affronterà questo difficile periodo della sua vita.