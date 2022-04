Il Bologna ritrova Medel: squalifica ridotta, contro l'Inter ci sarà

Recupero importante per il Bologna in vista della sfida con l'Inter in programma mercoledì sera al 'Dall'Ara': contro i nerazzurri sarà a disposizione anche Gary Medel.

Il cileno era stato squalificato per due giornate dopo l'espulsione ricevuta all'Allianz Stadium nell'1-1 strappato nel finale dalla Juventus: la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso presentato dal club felsineo, dimezzando di fatto la squalifica.

Medel, ex di turno per la sua militanza in nerazzurro tra il 2014 e il 2017, sarà regolarmente al suo posto nel terzetto difensivo che avrà il compito di proteggere la porta di Skorupski.

Oltre a lui rientreranno anche Soumaoro e Arnautovic, reduci dal turno di stop scontato in occasione del 2-2 interno con l'Udinese andato in scena domenica pomeriggio.