Moviola Juventus-Bologna: fallo di Soumaoro, punizione al limite e niente rigore

Gara delicatissima allo Stadium tra Juventus e Bologna per le ambizioni Champions bianconere. Team di Allegri sotto causa goal di Arnautovic e polemiche nel finale di gara per il mancato rigore assegnato alla squadra di casa dopo il fallo di Soumaoro.

Il direttore di gara Sacchi ha infatti assegnato punizione dal limite per fallo di Soumaroro e non rigore, scatenando le proteste dei giocatori della Juventus: il direttore di gara ha espulso il difensore per chiara occasione da rete, giudicando però non in area il contatto.

Sacchi ha espulso anche Medel insieme a Soumaoro in seguito alle proteste reiterate del cileno per il rosso cominato al compagno in seguito all'intervento su Morata.

La Juventus ha comunque trovato il pari con Vlahovic qualche minuto più tardi rispetto ad un caso da moviola che sta comunque facendo discutere e su cui si parlerà a lungo. Non solo dopo l'1-1 dello Stadium.