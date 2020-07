Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: Palacio titolare, Lapadula ce la fa

Le formazioni ufficiali di Bologna-Lecce: Mihajlovic schiera Palacio unica punta, fuori Orsolini. Liverani recupera Lapadula.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-LECCE

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Dell’Orco, Paz, Lucioni, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula

E’ tutto pronto al Renato Dall'Ara dove il ospita il per un match che mette in palio punti pesanti per la salvezza.

Se i felsinei sono infatti da tempo certi della permanenza in , i salentini cercano quel risultato che possa consentire loro di riavvicinarsi al quartultimo.

Sinisa Mihajlovic disegna il suo Bologna con un 4-2-3-1 nel quale sono Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks a comporre la linea difensiva davanti a Skorupski.

Medel e Svanberg formano il duo di mediana, mentre in attacco è Palacio ad agire da unica punta con Skov Olsen, Soriano e Barrow a supporto.

Fabio Liverani risponde con un 4-3-2-1 nel quale la linea difensiva davanti a Gabriel prevede Dell’Orco e Donati sugli esterni e Lucioni e Paz coppia centrale.

A centrocampo, Tachtsidis si sistema in cabina di regia con Mancosu e Barak interni di mediana, mentre Falco e Saponara agiranno da trequartisti alle spalle di Lapadula che stringe i denti.