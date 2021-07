Bologna, è il giorno di Arnautovic: oggi visite mediche e firma

Marko Arnautovic sarà a breve un giocatore del Bologna. Lunedì intanto, i tifosi rossoblù gli hanno riservato un’accoglienza da star.

La trattativa è stata di quelle lunghe ed estenuanti, alla fine però i tanti sforzi profusi sono stati premiati dalla desiderata fumata bianca. Marko Arnautovic sarà un nuovo giocatore del Bologna e tra poche ore il tutto sarà ufficializzato anche dalle firme sui contratti.

L’attaccante austriaco è arrivato in città nella serata di lunedì e quella che gli è stata riservata è stata un’accoglienza da superstar. Oltre cinquecento tifosi infatti, l’hanno atteso in pieno centro, davanti all'ingresso dell'Hotel I Portici in via Indipendenza per porgergli il primo, calorosissimo, saluto.

Bandiere al cielo, una sua gingantografia, cori e bengala, ed il boato che è esploso alle 21.55 quando è uscito dall’auto che per farsi strada fino all’hotel che ospita il giocatore, ha dovuto farsi largo tra due ali di folla.

Un entusiasmo incredibile (la polizia locale ha anche dovuto chiudere il traffico) che ha dato il via all’avventura in rossoblù di un giocatore fortemente voluto da Sinisa Mihajlovic.

Arnautovic, nella giornata di martedì, si sottoporrà all’Isokinetic alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto che lo legherà al Bologna fino al 2024.

Il Bologna, ha chiuso l’operazione versando nelle casse dello Shanghai Port 3 milioni di euro più bonus, ed ora è pronto a godersi le prodezze del suo nuovo uomo di punta.

Arnautovic, 32 anni, è stato tra i recenti protagonisti di Euro 2020 e con la sua Austria ha anche sfidato l’Italia nella fase ad eliminazione diretta.

Per lui si tratta della seconda avventura italiana: la prima con l’Inter, nella stagione 2009-2010 è stata estremamente deludente, ma ora, dodici anni dopo, ci sono tutti gli ingredienti per rifarsi.