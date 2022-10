Bolivia, The Strongest-Bolivar da leggenda: 4-4, pareggio al 110'

Succede di tutto nel Clasico di La Paz: da 3-0 a 3-4, poi espulsioni, un rigore e il pari finale dopo 20 minuti di recupero.

Club Bolivar e The Strongest sono le squadre più titolate di Bolivia. Sebbene negli ultimi anni altre compagini siano riuscite a conquistare il Torneo Apertura o quello Clausura, quando si parla della Primera Division del paese sudamaericano, non si può non citare le compagini che danno vita al classico della capitale.

A La Paz, nel Clásico Paceño giocato il 13 ottobre, le aspettative non sono state certo deluse. Quattro reti a testa, espulsi da una parte e dall'altra in un match terminato 4-4 con ultimo goal siglato al 110'. Niente supplementari, semplicemente un lungo recupero per un match infinito.

I The Strongest, che attualmente guidano la classifica a 50 punti, a +3 sul Bolivar e a +2 sulla prima inseguitrice Always Ready (nomen omen) campione nell'Apertura 2020, sono andati sul 3-0 nel Paceño, rillassandosi però un po' troppo nel corso della ripresa.

Il Bolivar ha così prima accorciato le distanze con Rodriguez al 60', si è portata sul 3-2 con Villamil al minuto 87 e ha trovato l'insperato pari con Cesar al 90'. Finita qui? Non proprio, considerati gli otto minuti di recupero: Rodriguez ha ribaltato clamorosamente la sfida con il 4-3 esterno al 98'.

A quel punto il Bolivar ha festeggiato a lungo, diversi minuti, per un risultato così grande da diventare leggenda. Il The Strongest si era adagiato, ma lo ha fatto anche la squadra ospite dopo aver trovato il vantaggio per la prima volta durante la sfida del 22esimo turno.

Il tempo di recupero è stato allungato per forza di cose, lasciando aperto il match. Gli animi si sono scaldati, con Villamil espulso tra gli ospiti e il duo Reinoso-Benegas tra i padroni di casa.

La gara è andata così avanti fino al minuto 117: Fernandez ha colpito con il braccio sul tiro di Gomez, con il direttore di gara Flores che ha così assegnato il penalty, realizzato al 120'.

Fischio finale al 122esimo, con l'undicesimo ammonito. Più quattro espulsi. Clasico, sempre.