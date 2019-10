C’è Boca-River, anche Materazzi alla Bombonera per il Superclasico

Boca Juniors e River Plate si contendono l’approdo in finale di Libertadores. Anche Marco Materazzi tra i presenti alla Bombonera.

E’ da sempre una partita dal sapore diverso dalle altre e certamente regalerà spettacolo anche tra qualche ora quando Boca Juniors e River Plate torneranno a sfidarsi per un match che metterà in palio il pass per la finale di Copa Libertadores.

Xeneizes e Millonarios si affronteranno nella notte italiana nella semifinale di ritorno della massima competizione calcistica sudamericana e lo faranno sapendo che il Boca sarà chiamato a tentare l’impresa di ribaltare il 2-0 patito nella gara d’andata.

Per l’occasione, la Bombonera sarà gremita in ogni ordine di posto e tra i tanti spettatori giunti da ogni parte dell’ e del mondo ci sarà anche Marco Materazzi.

L’ex difensore dell’ e della Nazionale italiana è arrivato a Buenos Aires per assistere al Superclasico e nelle scorse ore ha visitato la mitica Bombonera, il Museo del Boca ed ha sfoggiato una maglia degli Xeneizes ricevuta in dono caratterizzata dal suo nome sulle spalle e dal 23, il numero che l’ha accompagnato nel corso della sua carriera da calciatore.

Per Materazzi, anche l’occasione di rivedere da vicino Daniele De Rossi, ex compagno in Nazionale con il quale ha condiviso la gioia del trionfo dei Mondiali del 2006.

Proprio De Rossi, che è reduce da un infortunio muscolare, è tornato per l’occasione nella lista dei convocati di Gustavo Alfaro, è quindi è da considerarsi a disposizione per la super sfida con il River.