Boca Juniors-River Plate dove vederla: Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Boca e River contro nel Superclasico valido per i quarti della Copa de la Liga argentina: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Boca Juniors-River Plate

• Data: 16 maggio 2021

• Orario: 22:30 italiane

• Canale TV: Sportitalia

• Streaming: Sportitalia.com

Dentro o fuori. Si gioca il Superclasico. Boca Juniors e River Plate si sfidano in gara secca, nella Copa de la Liga Profesional 2021, una competizione fondata soltanto un anno fa che viene riproposta anche quest'anno.

Dopo la regular season, con le squadre separate in due gironi, ora ci sono gli incroci del playoff. Boca e River erano in due gruppi separati, ora si trovano contro e si giocano tutto in 120 minuti.

Il Boca deve difendere il titolo vinto lo scorso anno ai rigori contro il Banfield. Perfetto equilibrio negli ultimi cinque Superclasicos: una vittoria a testa e tre pareggi, gli ultimi due il 14 marzo e il 3 gennaio 2021. Con un'espulsione per parte in entrambi i casi.

Tutto su Boca-River: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

Boca Juniors-River Plate si gioca domenica 16 maggio 2021 allo stadio 'La Bombonera' di Buenos Aires: calcio d'inizio alle ore 22:30 italiane.

Il Superclasico d'Argentina tra Boca e River verrà trasmesso in diretta tv su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre o al canale HD presente al numero 560.

Boca Juniors-River Plate sarà visibile anche in streaming: basterà collegarsi al sito di Sportitalia, scaricare l'app di Sportitalia o utilizzare la piattaforma SI Smart.

BOCA JUNIORS (4-3-3): Rossi; Buffarini, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Maroni, Varela, Almendra; Pavon, Tevez, Villa.

RIVER PLATE (3-4-1-2): Armani; Rojas, Maidana, Diaz; Vigo, Ponzio, Zuculini, Casco; Carrascal; Borré, Suarez.