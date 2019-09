Boca Juniors, De Rossi si ferma: Superclasico a rischio

Problema muscolare per Daniele De Rossi che si sottoporrà agli esami medici per sapere se potrà giocare River Plate-Boca Juniors di Copa Libertadores.

Primi intoppi di natura fisica per Daniele De Rossi nel corso dell'avventura in con la maglia del Boca Juniors, che mercoledì 2 ottobre sarà impegnato nella semifinale d'andata della Copa Libertadores contro gli odiati rivali del River Plate.

Con DAZN segui River Plate-Boca Juniors IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un appuntamento a cui l'ex capitano della rischia di non prendere parte: nel corso di un allenamento ha accusato un problema muscolare che, come riportato dai media argentini, potrebbe essere un semplice affaticamento.

Se questa sensazione dovesse essere confermata, De Rossi potrebbe scendere in campo senza problemi nel Superclasico. Se invece si dovesse trattare di qualcosa di più serio come uno stiramento, allora la sua presenza nel match più sentito del Sudamerica non sarebbe possibile.

Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami clinici che riveleranno la precisa entità dell'infortunio, dando il responso finale che tutti i tifosi 'Xeneizes' aspettano: un De Rossi in più potrebbe sempre fare comodo per vendicarsi della finale persa un anno fa in terra spagnola.