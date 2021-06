Malore di Eriksen, Blind ammette: "Ho pensato di non giocare Olanda-Ucraina"

Il difensore dell'Olanda ha ammesso di valutare l'ipotesi di non giocare dopo l'episodio di Eriksen, suo ex compagno all'Ajax

Il difensore dell'Olanda Daley Blind ha rivelato di aver preso in considerazione l'ipotesi di non giocare la gara d'esordio a Euro 2020 contro l'Ucraina dopo il brutto episodio capitato al calciatore dell'Inter Christian Eriksen durante Danimarca-Finlanda.

Al termine della sfida contro l'Ucraina, vinto dall'Olanda per 3-2, Blind ha dichiarato:

"L'episodio di ieri mi ha scosso. Oltre al fatto che conosco bene Christian, la sua situazione è terribile. Ho già sperimentato una cosa simile e ho dovuto superare un blocco mentale per giocare. Erano sensazioni che già ho vissuto. Poi tutta l'emozione è venuta fuori".

A Blind, ex compagno di Eriksen all'Ajax, è stato diagnosticato un problema cardiaco nel 2019 dopo un malore accusato nella sfida di Champions League contro la Champions League. Al difensore classe 1990 è stato impiantato un defibrillato sottocutaneo per una miocardite, infiammazione del muscolo cardiaco. Ad agosto 2020, nel corso di un'amichevole contro l'Hertha Berlino, Blind si è accasciato a terra a 10 minuti dalla fine per un problema al dispositivo salvavita.

Blind ha raccontato le sensazioni alla viglia dell'esordio a Euro 2020:

"Ho pensato di non giocare. Le immagini (di Eriksen, ndr) mi hanno scosso e non sono riuscito a dormire molto bene. Ho deciso di giocare perché secondo i medici sono al sicuro".

Oltre all'esperienza personale, il calciatore dell'Ajax ha vissuto un'esperienza simile con un ex compagno di squadra: "Alcuni di noi hanno vissuto una cosa simile con Abdelhak Nouri ed erano compagni di squadra di Eriksen". Nouri si è accasciato durante un'amichevole nel ritiro estivo con danni celebrali permanenti causati dal collasso dopo il coma artificiale per aritmia cardiaca.

Blind ha parlato del futuro di Eriksen e ha aggiunto:

"Ora diamogli il tempo di riprendersi. Per quanto riguarda il futuro, per favore lasciatelo in pace. Sono arrivate buone notizie dalla Danimarca: speriamo che le cose continuino nel verso giusto. Sentire che sta meglio ha dato la forza ai compagni di tornare a giocare".