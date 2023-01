Barcellona-Betis 6-4 d.c.r.: Betis ko, Barça in finale di Supercoppa contro il Real

Il Barcellona si qualifica per la finale di Supercoppa di Spagna ai calci di rigore contro il Betis. Finalissima contro il Real Madrid.

Sarà il Barcellona a sfidare il Real Madrid nella finale di Supercoppa di Spagna. Anche la seconda semifinale di Riyadh, dopo quella dei 'Blancos', si decide dal dischetto, dopo tanto spettacolo e un Real Betis combattivo che si arrende soltanto ai titoli di coda.

Nel primo tempo a partire forte è il Barcellona, col solito possesso palla e le prime conclusioni del match. Al 23' Pedri trova il guizzo vincente su cross di Rapinha, ma la gioia dura poco: il Var annulla per fuorigioco. Il Betis risponde con un colpo di testa di Pezzella, ma ter Stegen risponde presente. Il Barcellona insiste e al 40' trova la rete del vantaggio: Lewandowski sfrutta un rimpallo favorevole e batte Bravo in uscita. Stavolta è tutto buono, i blaugrana sono in vantaggio.

In avvio di ripresa Rapinha e Dembelé flirtano col raddoppio, ma il Betis tiene botta. La squadra di Xavi fa tanto possesso palla, ma i biancoverdi danno sempre la sensazione di essere in partita e al 77' trovano il meritato gol del pareggio: Luiz Enrique imbuca per Fekir che in area batte ter Stegen con un preciso tiro all'angolino di destra. A Riyadh è 1-1, tutto di nuovo in parità.

Non passano neanche cinque minuti che Lewandowski prova a mischiare di nuovo le carte in tavola, ma il Var interviene di nuovo e annulla il secondo gol della serata per fuorigioco. Il Betis ci crede e ci prova con Rodri, ma ter Stegen si esalta così come Bravo poco dopo sul guizzo del neoentrato Ansu Fati al 92'. È l'ultima occasione dei tempi regolamentari: un frizzante Betis-Barcellona finisce in parità servono i supplementari per decidere chi va in finale.

E nell'extra time lo spettacolo non è finito: pronti via e Ansu Fati raccoglie palla dal limite e calcia senza esitazione, Bravo non può nulla ed è vantaggio Barcellona. Passano appena sette giri di lancette che il Betis rimette le cose a posto con la splendida girata di tacco di Moron.

Dopo 120' minuti estenuanti - il Betis chiude in 10 per doppio giallo a Guardado al 119' - anche la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna si decide ai calci di rigore. Dal dischetto non sbagliano Kessie e compagni, mentre per la squadra di Pellegrini gli errori decisivi sono quelli di Juanmi e William Carvalho. La finale sarà Real Madrid-Barcellona.

IL TABELLINO

BETIS-BARCELLONA 4-6 d.c.r. (2-2)

Marcatori: 40' Lewandowski (BA), 77' Fekir (BE), 93' Ansu Fati (BA), 101' Moron (BE)

Calci di rigore Betis: Willian Jose (goal), Moron (goal), Juanmi (sbagliato), W. Carvalho (sbagliato)

Calci di rigore Barcellona: Lewandowski (goal), Kessie (goal), Ansu Fati (goal), Pedri (goal)

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal (79' Sabaly), G. Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; G. Rodriguez (86' Guardado), Canales (46' W. Carvalho); Luiz Enrique, Fekir (91' Moron), Rodri (81' Juanmi); Borja Iglesias (67' Willian Jose). All. Pellegrini

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; S. Roberto (78' Christensen), Koundé, Araujo, Jordi Alba (79' Alonso); Gavi (96' Kessie), de Jong (63' Busquets), Pedri; Raphina (86' Ansu Fati), Lewandowski, Dembelé (63' Torres). All. Xavi

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande

Ammoniti: Fekir (BE), S. Roberto (BA), Luiz Enrique (BE), Raphina (BA), G. Rodriguez (BE), Miranda (BE)

Espulsi: Guardado (BE)