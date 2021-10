Bertolacci bomber implacabile: è capocannoniere in Turchia

Andrea Bertolacci sta vivendo un grandissimo momento con il Karagumruk: nel campionato turco sta viaggiando ad oltre un goal a partita.

Andrea Bertolacci si sta riscoprendo bomber a 30 anni. Il centrocampista, che oggi milita nel Fatih Karagumruk, ha sempre avuto una buona confidenza con la rete, ma in questo inizio di stagione sta viaggiando a medie da attaccante vero.

L’ex Genoa, Milan e Sampdoria infatti, realizzando una doppietta nella sfida valida per l’ottavo turno della Super Lig turca contro il Basksehir (3-1 il risultato finale), si è issato in vetta alla classifica dei cannonieri del torneo con cinque marcature complessive.

A rendere il suo bottino ancora più importante, il fatto che sin qui abbia segnato più di una rete a partita. Costretto infatti a saltare alcuni match a causa di problemi fisici (ha esordito in campionato solo nella quarta giornata), ha impiegato quattro partite per portarsi ad un solo goal dal suo record personale di reti in un solo campionato (nella stagione 2014/2015 si spinse fino a quota sei in Serie A con la maglia del Genoa, ma in trentaquattro partite).

Un exploit che gli vale momentaneamente quindi un insolito primato tra i migliori marcatori della Super Lig, al pari del compagno di squadra ed ex attaccante dell’Atalanta Aleksandar Pesic (che però di partite ne ha giocate otto).

Ad inseguire i due nella classifica dei cannonieri del campionato turco ci sono, tra gli altri, anche due giocatori italiani a quota quattro: Mario Balotelli e Stefano Okaka.

Super Mario è andato in rete anche nella giornata di venerdì nella vittoria per 2-1 del suo Adana Demirspor sul campo dell’Antalyaspor, mentre l’ex Udinese ha segnato viaggia alla media di un goal a partita con il Basksehir (è andato a segno contro il Fenerbahçe ed ha marcato una tripletta contro il Rizespor, mentre non ha trovato la via del goal contro Gozpete e Gaziantep).