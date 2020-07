Bernardeschi diffidato e ammonito col Sassuolo: salta Juventus-Lazio

Federico Bernardeschi non ci sarà nel big match contro la Lazio: fatale una spinta di frustrazione a Berardi che gli costerà la squalifica.

Si va verso le ultime battute del campionato, con il big match tra e che potrebbe di fatto riaprire il discorso Scudetto o chiuderlo definitivamente a poche giornate dalla fine. Un match di cui non farà parte Federico Bernardeschi, squalificato.

L'esterno della Juventus è stato infatti ammonito nella gara contro il : una spinta su Berardi sul finire del primo tempo ha portato il direttore di gara Valeri ad estrarre il giallo all'indirizzo dell'ex , diffidato e dunque out per la prossima gara di campionato.

Senza Bernardeschi, Sarri proporrà quai sicuramente Douglas Costa titolare contro la Lazio, dopo le diverse panchine dell'esterno. Il giocatore brasiliano non parte titolare da prima del lockdown dovuto al coronavirus, agendo da subentrato in tutte le partite delle ultime settimane.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Sarri vede infatti in Bernardeschi il nuovo titolare della Juventus, in un tridente che vede Cristiano Ronaldo sull'altra fascia e Dybala come falso nove. Anche l'argentino, in panchina contro il Sassuolo, potrebbe partire dal 1' contro la Lazio dopo aver lasciato il posto al connazionale Higuain.

Bernardeschi non sarà a disposizione in campionato dopo otto partite: l'ultima volta che Sarri non l'ha avuto a disposizione è stato in occasione della gara vinta contro il e nel match perso contro il , in entrambi i i casi per un problema al polpaccio.

Nonostante il ruolo da titolare, Bernardeschi non è comunque riuscito ad entrare tra i goleador della Juventus in questa stagione: 25 presenze in senza reti per il classe 1994, autore di un solo assist (nella partita vinta 2-0 contro il ) fin qui.