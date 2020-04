Bennacer esalta Dybala: "E' il più forte che ho affrontato"

Ismael Bennacer spende parole dolci per Dybala e rivela: "Mi ispiro a Pirlo, Iniesta e Xavi, da piccolo ho fatto il terzino sinistro".

Da casa arriva l'investitura per Paulo Dybala. Ismael Bennacer, in una diretta Instagram sul canale ufficiale del club, esalta l'argentino della .

"Il giocatore più forte che ho affrontato è Dybala".

Una sentenza secca, che conferma la Joya come uno dei maggiori incubi per gli avversari. Ma non solo, perchè Bennacer svela anche i modelli da cui attingere per arrivare al top.

"Mi ispiro a Iniesta, Pirlo e Xavi. Ma devo migliorare tutto, soprattutto sul recupero palla e il passaggio tra le linee. E devo essere decisivo".

Il centrocampista algerino, infine, svela un curioso aneddoto passato legato al suo ruolo in campo.