Lutto in Algeria: è morto l'attaccante Benhammouda

Il giocatore dell'Alger è deceduto insieme ad un amico nella giornata di venerdì: fatale un incidente d'auto. Era reduce dal goal contro il Congo DR.

Arriva una tragica notizia dall'Algeria. Billel Benhammouda, giocatore della Nazionale nord-africana, è scomparso in un tragico incidente stradale nelle score ore. 24enne, è deceduto insieme ad un amico, come comunicato dalla federazione locale nella giornata di venerdì.

Il giocatore dell'USM Alger stava tornando a casa dopo aver partecipato a un'amichevole con la squadra professionistica algerina giocata contro la Repubblica Democratica del Congo. Un match dedicato ai giocatori locali in vista delle prossime gare valide per la qualificazione alla Coppa d'Africa. In cui è stato tra i migliori in campo con un goal e un assist.

"L'amministrazione del cub porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia Bin Hamouda in seguito alla morte del giocatore Billel Benhamouda".

La Lega algerina ha deciso di rinviare la prossima partita tra ES Setif e USM Alger, in programma sabato sera per il 34° turno del campionato locale.

Il padre di Billel Benhamouda ha dichiarato pubblicamente come suo figlio fosse vicino al professionismo dopo aver ottenuto un visto per viaggiare all'estero, tanto da avvicinarsi ad un club europeo di cui non ha rivelato il nome. Nell'ultimo anno si era parlato spesso delle sue doti, come uno dei giocatori militanti nel campionato locale più vicini al grande salto nel Vecchio Continente.

Benhamouda, attaccante classe 1997, aveva fornito l'assist per il vantaggio e segnato il 2-0 nel match giocato contro il Congo DR e vinto dall'Algeria per tre a zero poche ore prima. Cresciuto nell'Alger, era reduce da due goal in campionato negli ultimi quattro incontri, che lo avevano portato a sette centri nel 2021/2022.

Grande commozione e soprattutto incredulità all'interno del calcio algerino. Non è chiaro se l'incontro amichevole contro l'Iran della Nazionale maggiore - che non parteciperà tra qualche mese alla Coppa del Mondo causa mancata qualificazione -, verrà rinviato o meno nelle prossime ore.