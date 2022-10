Benfica-Juve senza la goal-line technology: la UEFA annuncia problemi tecnici

La sfida del 'Da Luz' tra Benfica e Juventus, valida per il quinto turno del Gruppo H di Champions League, si giocherà senza l''occhio di falco'.

Problema tecnico allo stadio Da Luz in vista della sfida di Champions League in programma questa sera con fischio d'inizio alle 21:00 tra Benfica e Juventus, match valido per il quinto turno del Gruppo H e fondamentale per le due squadre in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

Come annunciato dall'UEFA, il match si disputerà senza l’ausilio della goal-line technology a causa di un problema tecnico che si è già verificato in altre circostanze e che riguarda le sette telecamere e il software di controllo che monitorano la palla in area, trasmettendo le segnalazioni sull'orologio dell'arbitro.

Il direttore di gara serbo Jovanovic e i suoi assistenti dovranno prestare ancor più attenzione al goal-no goal. Un ritorno al passato in Champions League, a sei anni di distanza dall'introduzione a pieno regime della goal-line technology che permette di verificare se il pallone supera o meno la linea di porta.