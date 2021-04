Benevento-Udinese, le formazioni ufficiali: fuori Gaich, torna De Paul

Inzaghi lascia in panchina Gaich e punta sulla coppia d'attacco Sau-Lapadula. Gotti ritrova De Paul e schiera Pereyra dietro a Okaka.

Le formazioni ufficiali di Benevento-Udinese:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli, Hetemaj, Viola, Dabo, Improta; Lapadula, Sau. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

Nel Benevento, Inzaghi conferma il 3-5-2 ma cambia in attacco: Gaich va in panchina, assieme a Lapadula c'è Sau. In difesa Caldirola prende il posto di Tuia, a centrocampo c'è Dabo e non Ionita. Depaoli e Improta saranno gli esterni a tutta fascia.

Udinese con un 3-5-1-1 in cui la punta più avanzata, ovvero Okaka, sarà sostenuta da Pereyra. De Paul torna dopo la squalifica e riprende il proprio posto in mezzo al campo. Difesa confermata con Becao, Bonifazi e Nuytinck. Titolari anche Walace e Arslan.