Benevento scatenato: l'ultima idea è Justin Kluivert dalla Roma

Il club campano ha in mente un mercato importante: da Kluivert a Bonaventura, passando per Balotelli.

Glik e Ionita rappresentano solo l’inizio. Il è tornato in e ha tutta l’intenzione di rimanerci ancora a lungo, ragion per cui l squadra potrebbe rinforzarsi ancora con grandi nomi, di talento, di esperienza e spessore per la Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club campano avrebbe identificato due possibili rinforzi di lusso in Giacomo Bonaventura e Justin Kluivert , prossimi obiettivi della ‘Strega’ da regalare ad Inzaghi, insieme a Gianluca Lapadula che, come raccontanto ieri, è ormai vicinissimo al club campano .

Bonaventura , attualmente svincolato, è alla ricerca di una nuova squadra: il Benevento gli ha già fatto un’offerta e ora attende la risposta. Il centrocampista, classe 1989, piace però a diversi club in Serie A, anche di fascia medio-alta.

Più difficile, invece, arrivare a Justin Kluivert: l’esterno offensivo della , classe 1999, sarebbe un rinforzo di lusso per Filippo Inzaghi, ma la trattativa per provare a portarlo in giallorosso si preannuncia già complicatissima. L'olandese non è sicuramente centrale nei piani della Roma di Fonseca, ma - seppur attratto da una maglia da titolare e dai galloni di 'stella' - potrebbe far fatica ad accettare il passaggio ad un club neopromosso.

Il Benevento, però, pensa in grande e tiene accesi i fari anche su Mario Balotelli che - come noto - è gestito da Mino Raiola, proprio come Jack Bonaventura.