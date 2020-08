Benevento senza sosta: accordo per il trasferimento di Lapadula

La squadra giallorossa continua ad allestire la rosa per la Serie A: dopo l'ok tra i club, ora serve quello di Lapadula per il trasferimento.

La prima annata di non era andata certo bene, sopratutto nella prima parte, ora il vuole evitare nuove sorprese e confermarsi nella massima serie. Per questo la dirigenza si sta muovendo in maniera massiccia per regalare a Inzaghi rinforzi utili alla categoria.

Secondo Sky Sport, il prossimo colpo del Benevento dovrebbe essere quello di Gianluca Lapadula, reduce da un'ottima stagione con il , la sua migliore in Serie A. Undici goal che non sono serviti a mantenere la squadra nella massima serie, ma che confermerà, a meno di sorprese, l'ex ad alti livelli.

E' stato infatti raggiunto sulla base di 4 milioni di euro l'accordo tra e Benevento per il trasferimento di Lapadula: ora serve l'ok del giocatore, ma di base si va verso la cessione da parte rossoblù alla squadra neo-promossa in Serie a dopo una grandiosa cavalcata in Serie B.

Ancora da definire con che formula Lapadula si trasferirà al Benevento, ma il futuro dell'italo-peruviano, che sia a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto, sarà quasi sicuramente in Campania. Nei prossimi giorni a colloquio giocatore e società, prima dell'ok definitivo.