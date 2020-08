Il Benevento prende Ionita dal Cagliari: operazione chiusa

Dopo Glik, il Benevento accoglie anche Artur Ionita, che lascia il Cagliari dopo 4 stagioni. Il moldavo firmerà un contratto triennale.

Kamil Glik è realtà già da qualche giorno. Ma il , che vuole assolutamente evitare le enormi difficoltà della sua prima stagione in (2017/18), non si ferma qui. E ora è pronto ad annunciare anche Artur Ionita, centrocampista del .

L'operazione, come rivela 'Sky Sport', è chiusa. Accordo completo tra Benevento e Cagliari per il trasferimento a titolo definitivo di Ionita: nelle casse dei sardi arriverà un milione di euro, la cifra pattuita tra i due club. Mentre il moldavo si appresta a firmare un contratto triennale.

Ionita lascia così il Cagliari dopo quattro stagioni, tutte disputate in Serie A: era infatti arrivato nell'estate del 2016, proveniente dal . Nel campionato appena concluso è sceso in campo in 34 occasioni senza segnare.

L'inserimento di Ionita nella rosa di Pippo Inzaghi è in programma già per domani, giorno in cui l'ormai ex cagliaritano arriverà nel ritiro di Seefeld, in Austria. I neopromossi campani, peraltro, sono il primo club ad essere ufficialmente entrato nella nuova stagione.