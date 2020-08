Ufficiale, Glik è del Benevento: contratto fino al 2023

, Bari, e ora . Il ritorno di Kamil Glik in , e in , è ufficiale. Lo hanno annunciato sul proprio sito ufficiale sia i neopromossi campani che il , club nel quale il centrale polacco ha militato nelle ultime quattro stagioni.

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023".

Glik è arrivato al Monaco nell'estate del 2016, vivendo una stagione d'esordio favolosa: vinta e semifinale di persa contro la . In rosa con lui c'era un certo Kylian Mbappé, oggi al .

"Grazie a Kamil per le sue annate con i colori del Monaco - le parole di Ole Petrov, vicepresidente e direttore generale del Monaco - Kamil ha pienamente contribuito al successo del club durante la stagione 2016/17 e in tutti questi anni è sempre stato un esempio di combattibità per tutto il gruppo. Gli auguriamo buona fortuna per questa nuova avventura in un campionato che conosce perfettamente".