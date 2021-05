Benevento in Serie B se... Tutte le combinazioni

Benevento appeso ad un filo nella lotta salvezza: tutte le combinazioni della sfida a distanza col Torino, avversario all'ultima giornata.

Sono ridotte ad un lumicino le speranze di salvezza del Benevento, reduce dal pari-beffa interno contro il già retrocesso Crotone: al goal del vantaggio di Lapadula ha risposto allo scadere Simy, facendo piombare nello sconforto i ragazzi di Pippo Inzaghi che non sono padroni del loro destino.

La classifica infatti recita: Torino 35, Benevento 32. Ma i granata stasera recupereranno il match della 25esima giornata all'Olimpico con la Lazio e dunque, eventualmente, potrebbero festeggiare la permanenza nella massima serie con un turno d'anticipo facendo retrocedere le 'Streghe'.

Qualora il verdetto venga rinviato all'ultima giornata, ecco il finale degno di un grande thriller con il Torino ad ospitare proprio il Benevento in quello che potrebbe essere a tutti gli effetti uno spareggio per evitare l'onta della retrocessione. A quel punto ci sarebbe una chance supplementare per i campani che la spunterebbero solo in caso di successo, grazie al miglior rendimento negli scontri diretti.

BENEVENTO IN SERIE B SE...