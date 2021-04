Calvario Benassi: zero minuti giocati dal suo approdo al Verona

In estate dalla Fiorentina al Verona, Marco Benassi causa guai fisici con l'Hellas non ha mai giocato. Juric: "Giocatore stupendo, ci è mancato".

Doveva essere uno dei colpi estivi del Verona, Marco Benassi invece ha trascorso l'intera stagione ai box. Un 2020/2021 stregato per il centrocampista arrivato all'Hellas dalla Fiorentina, che non fin qui non ha mai giocato.

Zero minuti con la maglia scaligera (solo una panchina, il 20 febbraio contro il Genoa): Benassi - causa un calvario interminabile di guai fisici - è rimasto un acquisto 'meteora'. E non di certo per scarse qualità o per mancanza di considerazione da parte di Juric.

Anzi, il tecnico croato si augura di poter vedere all'opera l'ex viola nello scorcio finale del campionato in corso.

"Nelle ultime settimane si è allenato un po’ di più. È un giocatore stupendo, che non abbiamo. Ha sinistro, destro, velocità di passaggio, intelligenza tattico. Ci è mancato tanto, era un acquisto mirato. Non era un discorso economico, ma abbiamo preso un giocatore che poteva darci tanto". "Spero trovi continuità, che non debba recuperare il giorno dopo: se tutto va bene spero possa rientrare, mi piacerebbe. Per lui è stato un calvario e mi farebbe piacere per lui perché non ha mai mollato. Se continuerà ad avere continuità entrerebbe nella mia ottica".

Classe '94, Benassi in estate era stato acquistato dal Verona in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni tra cash e bonus: alla luce di com'è andata, un investimento che diventa un rebus.