Belotti ancora senza squadra: Monaco pista raffreddata, Roma da non scartare

Il futuro di Andrea Belotti è diventato un rebus: le piste francesi si allontanano, in Italia è la Roma l'opzione più 'calda'.

Esattamente quindici giorni fa, Andrea Belotti diventava uno degli svincolati di lusso del calciomercato dopo la fine della settennale esperienza al Torino: da allora non sono stati registrati passi in avanti potenzialmente decisivi per definire un futuro che, ad oggi, appare ancora denso di nubi da dissipare.

Anche la pista Monaco, che godeva della considerazione maggiore, pare essersi improvvisamente calata in uno stato di impasse: se nei giorni immediatamente successivi al 1° luglio il Principato era un'opzione primaria, attualmente lo scenario delle varie opportunità dice tutt'altro e non coincide nemmeno con l'ipotesi di un trasferimento al Nizza.

A differenza dei monegaschi, i rossoneri non avranno l'opportunità di giocarsi l'accesso ai gironi di Champions League tramite i playoff, aspetto non secondario se inquadrato all'interno delle aspettative di Belotti, deciso a compiere un salto di qualità importante a quasi 29 anni e conscio che col passare del tempo le occasioni, in tal senso, diminuiranno.

Nemmeno la Roma potrà giocare la prossima Champions ma, nel contesto italiano, quella giallorossa è l'ipotesi che scalda maggiormente il cuore del 'Gallo': la vittoria della Conference League e una dimensione internazionalmente riconosciuta dalla sola presenza in panchina di José Mourinho, potrebbero fare la differenza così come l'eventuale richiesta dello 'Special One' di un nuovo vice-Abraham, ruolo attualmente ricoperto da Shomurodov.

Molto più defilato il Napoli, deciso a virare con forza su Simeone come alternativa al titolare Osimhen, mentre la Fiorentina ha puntato tutte le sue fiches su Jovic e sulla sua immensa voglia di riscatto dopo il pessimo soggiorno madrileno.

Il Milan si è coperto ingaggiando Origi, il Monza le sta provando tutte per mettere a segno il colpo Pinamonti dall'Inter: qualora il classe 1999 dovesse sfumare, Belotti potrebbe rientrare clamorosamente in corsa per entrare a far parte dell'attacco dei brianzoli, per nulla propensi a recitare il ruolo di comparse durante il loro primo storico campionato di Serie A.