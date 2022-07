Pinamonti verso il Monza: operazione da 20 milioni

Pinamonti si avvicina al Monza: brianzoli pronti ad investire 20 milioni, con l'Inter si lavora alle cifre sulla 'recompra' in favore dei nerazzurri.

Il Monza si avvicina a grandi passi verso Andrea Pinamonti. I brianzoli hanno individuato in lui il rinforzo per aumentare la qualità in attacco, tanto da mostrarsi pronti a compiere un investimento economico importante.

Con l'Inter, il club fresco di prima e storica promozione in Serie A ha pattuito un esborso di 20 milioni tra prestito ed obbligo di riscatto: una cifra considerevole, che aumenta le chances di vedere Pinamonti indossare la maglia del Monza nel 2022/2023.

Ciò che va ancora raggiunta, però, è l'intesa tra le parti riguardo al diritto di 'recompra' in favore dell'Inter: i nerazzurri vorrebbero fissarlo a 25 milioni, i lombardi fanno muro. Possibile, che a 30 l'accordo possa essere trovato e che la fumata bianca si tramuti in realtà.

L'articolo prosegue qui sotto

Pinamonti-Monza, rappresenta un affare che pare sia agevolato anche dalle intenzioni di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro, infatti, vorrebbe in organico 4 punte più un attaccante più giovane, che nelle idee dell'allenatore ex Lazio non sarebbe Pinamonti.

Il tandem Berlusconi-Galliani fiuta così l'ennesimo colpo, senza però abbandonare la pista che conduce ad Andrea Petagna: l'eventuale acquisto di Pinamonti, non escluderebbe quello del centravanti in forza al Napoli.