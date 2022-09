Il Belgrano festeggia la promozione: i giocatori rischiano grosso con il bus scoperto

La vittoria della seconda serie ha riportato il Belgrano tra i grandi: tragedia sfiorata quando i giocatori sul bus sono passati sotto un ponte.

Ci sono voluti tre anni, ma alla fine il Belgrano è tornato nella massima serie argentina. Ha conquistato la seconda serie, portando i tifosi di Cordoba ad invadere le strade delle città per festeggiare con i giocatori. La solita prassi: fans in festa, cori, bandiere e bus scoperto con i calciatori. Che hanno rischiato grosso.

Durante il tour per le strade di Cordoba, infatti, il bus scoperto ha transitato in un sottopassaggio decisamente troppo basso per il mezzo, che portava i calciatori nella parte superiore. Questi si sono abbassati quanto più potevano, così da evitare di farsi seriamente male.

Il bus è di fatto passato normalmente nel sottopassaggio sotto il ponte Circunvalación e Juan B, mentre i giocatori - che hanno rischiato tantissimo - non hanno riportato danni, riuscendo ad evitare il contatto con il ponte, continuando la festa per le vie di Cordoba.

Il tour per il primo titolo nella storia del Belgrano, ottenuto grazie al successo della seconda serie, ha percorso l'intera circonvallazione della città, concludendosi una volta entrato a Avenida Sabattini per raggiungere l'Arco de Córdoba, simbolo cittadino.