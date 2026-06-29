Belgio-Senegal si giocherà il 1° luglio 2026 alle 16:00 EST (21:00 GMT).

Anteprima dei sedicesimi di finale dei Mondiali: Belgio-Senegal

Una vittoria nella terza giornata ha garantito ai Diavoli Rossi il primo posto nel Gruppo G. Il Senegal, ottava migliore terza, è approdato agli ottavi. I Leoni di Teranga sapranno ruggire?

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I "Diavoli Rossi", finora al di sotto delle aspettative, sfidano i "Leoni di Teranga".

Della “Generazione d’oro” restano solo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ma finora le promesse non si sono tradotte in risultati. Nell’ultima giornata hanno rischiato l’eliminazione, poi hanno superato 5-1 la Nuova Zelanda, diventando la prima squadra europea dopo l’Inghilterra 1990 a vincere il girone pur non avendo vinto le prime due gare. Merito di una prova dominante, aperta dalla doppietta di Leandro Trossard.

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Anche il Senegal, partito in difficoltà, ha ancora del lavoro da fare

Come il Belgio, anche il Senegal ha perso le prime due gare contro Francia e Norvegia, ma nell’ultima giornata ha battuto 5-0 l’Iraq in dieci uomini, diventando l’unica terza classificata con tre punti. Sorprendentemente, Sadio Mané non ha segnato, mentre Papa Gueye del Villarreal ha realizzato una doppietta subentrando. Le gare del Senegal hanno visto 14 reti, seconde solo alle 15 della Norvegia: il pubblico di Seattle potrebbe assistere a un match ricco di emozioni. Non amano però affrontare squadre europee: hanno perso le ultime due sfide a eliminazione diretta, contro Inghilterra e Turchia. Il ct Pape Thiaw dovrà fare a meno del portiere titolare Edouard Mendy, out per distorsione al ginocchio.

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Probabile formazione del Belgio

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Probabile formazione del Senegal

Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Gueye, Camara; Mbaye, Sarr, Mané.

Dati chiave Belgio-Senegal

Dopo gol e assist nel turno precedente, Romelu Lukaku è ora il belga con più partecipazioni a gol in Coppa del Mondo dal 1966 (6 gol, 2 assist).

Il senegalese Pape Gueye ha partecipato a tre dei cinque gol della sua squadra nell’ultima gara del girone (2 gol, 1 assist), e ora è a un solo contributo dal record storico senegalese ai Mondiali.

Cinque delle ultime sei gare del Senegal hanno visto più di 3,5 gol.

Il Senegal ha segnato 10 degli ultimi 12 gol dopo l’intervallo.

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Convocati Belgio (26 giocatori)

Portieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasburgo).

Difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Centrocampisti: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Attaccanti: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Convocazione del Senegal (26 giocatori)

Portieri: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nizza), Mory Diaw (Le Havre).

Difensori: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lione), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Monaco).

Attaccanti: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Monaco), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Notizie sulla squadra e formazioni

Rudi Garcia non ha ancora confermato la formazione per gli ottavi contro il Belgio e al momento non ci sono infortuni o squalifiche per i Red Devils. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati prima del calcio d’inizio.

Anche il ct senegalese Pape Thiaw non ha ancora annunciato la formazione e non risultano infortuni o squalifiche per i Leoni di Teranga. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizioni di forma

Storia degli scontri diretti

Non ci sono precedenti ufficiali tra Belgio e Senegal. La partita dei sedicesimi di finale di martedì allo Seattle Stadium sarà seguita in tempo reale.

Classifica

Il Belgio ha vinto il Gruppo G, il Senegal è arrivato terzo nel Gruppo I.