Il Belgio alla ricerca di un commissario tecnico: spunta anche la candidatura di Pirlo

La Federazione belga è ancora alla ricerca del successore di Roberto Martinez: tra i profili valutati ci sarà anche quello di Andrea Pirlo.

Chiuso dopo sei anni il ciclo Roberto Martinez (che intanto è ripartito dalla panchina del Portogallo), la Federazione calcistica belga deve ancora decidere a chi affidare la guida tecnica della propria Nazionale maggiore.

Secondo quanto riportato da ‘Het Laatste Nieuws’, nelle scorse settimane gli allenatori interessati all’incarico sono stati invitati a recapitare le loro candidature non oltre il 10 gennaio e, tra coloro che si sono fatti avanti ci sarebbe anche Andrea Pirlo.

Attuale tecnico del Fatih Karagumruk in Turchia (la sua squadra occupa il decimo posto in Super Lig) può vantare un grandissimo curriculum da calciatore, mentre il suo palmares da allenatore al momento parla di una Supercoppa Italia ed una Coppa Italia, trofei vinti nel corso dell’unica annata (quella 2020/2021) trascorsa alla guida della Juventus e chiusa con un quarto posto in campionato.

I profili di tutti i candidati verranno vagliati a partire dal 13 gennaio da una task force composta da dirigenti federale e dirigenti di squadre di club del Belgio, che stilerà una prima lista dalla quale verranno poi scelti dei candidati che dovranno poi sostenere un colloquio.

Il tecnico dato attualmente in pole position per la successione di Martinez sembrerebbe essere al momento Thierry Henry. L’ex fuoriclasse francese fa già parte dello staff tecnico del Belgio e sarebbe figura gradita a colonne della Nazionale come Toby Alderweireld e Romelu Lukaku.