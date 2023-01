Portogallo a Roberto Martinez: accordo verbale raggiunto con lo spagnolo

Lo spagnolo ha raggiunto un accordo verbale con la Federcalcio per guidare la nazionale lusitana: ufficialità entro la fine della prossima settimana.

I pessimi Mondiali del Belgio, eliminato a sorpresa alla fase a gironi, hanno indotto Roberto Martinez alle dimissioni: troppo forte la delusione per un altro obiettivo andato in frantumi, nonostante le premesse positive per i 'Diavoli Rossi'.

Lo spagnolo è disoccupato da poco più di un mese, periodo che sembra proprio destinato a concludersi presto: secondo quanto riportato da 'The Athletic', è stata raggiunta l'intesa verbale con la Federcalcio del Portogallo per la guida della nazionale maggiore.

L'ufficialità dell'ingaggio di Martinez dovrebbe verificarsi entro il termine della prossima settimana, quando probabilmente diventerà il successore di Fernando Santos, anch'egli reduce dall'addio dopo otto anni alla guida dei lusitani.

Per Martinez, dunque, si prospetta un'altra avventura al timone di una nazionale dopo i sei anni trascorsi ad inseguire un trofeo con la generazione d'oro belga, portata fino al terzo posto ai Mondiali russi del 2018.