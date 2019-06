Belgio-Italia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Belgio e Italia Under 21 si sfidano nell'ultima giornata del Girone A degli Europei: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

La sconfitta di misura con la complica i piani di qualificazione dell', chiamata a battere il già eliminato per sperare nell'accesso alle semifinali degli Europei Under 21.

Dopo il bel successo in rimonta contro la al debutto, gli azzurrini sono incappati nel passo falso coi polacchi che obbliga Chiesa e compagni a non fallire l'ultimo e decisivo impegno del Gruppo A.

Di contro, l'Italia Under 21 si troverà un Belgio estromesso con un turno d'anticipo dal torneo in virtù delle due sconfitte rimediate con Polonia e Spagna. Per gli azzurrini, sarà obbligatorio vincere e augurarsi che dall'altra sfida del girone giungano notizie positive.

Tutto su Belgio-Italia Under 21: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

BELGIO-ITALIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Belgio-Italia Under 21 DATA 22 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Mapei Stadium, Reggio Emilia ARBITRO Srdjan Jovanovic TV RAI STREAMING RaiPlay

ORARIO BELGIO-ITALIA UNDER 21

Il match tra Belgio e Italia Under 21 si disputa sabato 22 giugno 2019 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: calcio d'inizio in programma alle 21.

Belgio-Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta ed esclusiva dalla RAI, che detiene i diritti degli Europei di categoria: la sfida andrà in onda su RaiUno.

L'incontro tra Belgio e Italia Under 21 sarà visibile anche in diretta su RaiPlay, il servizio gratuito della RAI usufruibile tramite PC, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal non perderete neppure un istante di Belgio-Italia Under 21: dal prepartita alle notizie sulle formazioni, vi accompagneremo fino al live minuto per minuto che racconterà le azioni salienti del match.

BELGIO UNDER 21 (4-4-2): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bushiri, Bornauw; Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien; Saelemaekers, Lukebakio. Ct. Walem.

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Tonali, Mandragora; Lo. Pellegrini; Chiesa, Cutrone. Ct. Di Biagio.