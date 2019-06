Cosa serve all'Italia Under 21 per qualificarsi alle semifinali degli Europei? Tutte le combinazioni

Lo 0-1 con la Polonia ha complicato i piani dell'Italia Under 21. Ecco le combinazioni e cosa serve per qualificarsi alle semifinali degli Europei.

Il goal di Bielik ha gelato l' Under 21 agli Europei che si stanno disputando nello 'stivale'. La sconfitta per 0-1 contro i pari età della ha complicato e non poco la strada degli 'azzurrini', che ora devono fare i conti anche con gli altri gironi e non hanno più il proprio destino in mano, come sarebbe stato in caso di vittoria o pareggio al Dall'Ara. Ora è tempo di calcoli: ecco quindi le combinazioni di cosa serve all'Italia Under 21 per qualificarsi in semifinale agli Europei.

EUROPEI UNDER 21: IL REGOLAMENTO E LE MIGLIORI SECONDE

Alle semifinali degli Europei Under 21 accedono le tre squadre che vincono il proprio girone più la miglior seconda. Questa viene stabilita secondo i punti raccolti. In caso di parità, la discriminante per stabilire quale sia la miglior seconda tra quelle dei vari gironi diventa la differenza reti totale, successivamente i goal fatti.

COSA SERVE ALL'ITALIA UNDER 21 PER QUALIFICARSI? LE COMBINAZIONI

L'Italia è al momento a 3 punti nel girone A e con il già eliminato da affrontare nell'ultima giornata. La condizione necessaria per gli azzurrini è quella di battere il fanalino di coda. La squadra di Di Biagio, con i tre punti che la farebbe salire a 6, può arrivare sia prima che seconda e ha la certezza di non arrivare terza. In questo caso, una volta battuti i 'Red Devils', gli azzurrini dovranno guardare anzitutto al risultato di -Polonia.

L'unica combinazionoe certa con cui l'Italia si può qualificare, partendo dalla base che battere il Belgio è necessario e in caso opposto la qualificazione diventerebbe irraggiungibile anche sperando, è che la Spagna batta la Polonia con 1 o 2 goal di scarto. In questo caso l'Italia andrebbe al primo posto per la differenza reti negli scontri diretti tra le tre squadre in testa al gruppo a 6 punti.

Dovesse però vincere la Spagna con almeno 3 goal di scarto, l'Italia finirebbe seconda, così come in caso di vittoria della Polonia o di pareggio. Gli azzurri per qualificarsi in questo caso dovrebbero sperare che nessun'altra seconda negli altri gironi chiuda a 7 punti e di avere una differenza reti migliore di quella delle altre seconde a 6 punti. Oppure, più semplicemente, che tutte le altre seconde abbiano meno di 6 punti.