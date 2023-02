La saga dei Beckham continua: primo goal con il Brentford B per Romeo

Romeo Beckham, attaccante figlio di David, ha segnato al 93' il goal che ha qualificato il Brentford B al prossimo turno di Senior Challenge Cup.

Ci sono storie familiari che non vogliono finire. Come i Maldini, i Weah, i Thuram, i Chiesa, anche i Beckham portano avanti la tradizione calcistica di campioni che sfondano nel professionismo.

E così, dopo papà David, leggenda assoluta del calcio inglese degli anni '90 e 2000, ora è il turno di suo figlio Romeo, classe 2002, attaccante in prestito al Brentford dall'Inter Miami, squadra di cui suo padre è proprietario.

Ieri è arrivato il primo goal inglese per il figlio d'arte. Una rete importante, al 93' della sfida di Senior Challenge Cup sul campo del Wealdstone.

Romeo, che non si può chiamare Beckham Jr. per non confonderlo con Odell, campione di football americano non imparentato con David, ha battuto il portiere avversario con un destro preciso, portando il risultato sul definitivo 2-3 per i suoi.

Una grande soddisfazione, per un giocatore promettente, che a soli vent'anni si sta affacciando sul grande palcoscenico del calcio mondiale, con la pressione di essere il figlio di uno dei calciatori più importanti della storia recente.