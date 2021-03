BC Partners, la società di investimento interessata ad acquistare l'Inter

Fondata dal 1986, è considerata una delle più grandi società d'investimento del mondo. Nelle ultime ore si parla di un forte interesse verso l'Inter.

Il comunicato ufficiale diffuso dal gruppo Suning nella semestrale a fine febbraio ha parlato chiaro: massimo impegno per l'Inter, ma cercando nuovi partner. Tra questi, nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente il nome di BC Partners, una delle società d'investiimento più importanti e conosciute nel mondo della finanza.

BC PARTNERS: LA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO

Fondata nel 1986 a Londra ed attiva con uffici districati tra l'Europa e il nord America, BC Partners gestisce asset per 40 miliardi di dollari e ha partecipazioni in svariati ambiti. Ha un valore d'impresa di 150 milardi di dollari, con 119 investimenti differenti in 18 nazioni.

La società ha un portfolio vario: ha interessi sia nel settore del consumo che della cura della persona, vendita al dettaglio e grandi magazzini, informatica e automobili. Le principali transazioni gestite dalla socità attraverso i propri fondi sono Intelsat, C&C group, Galbani, General Healthcare, Springer e Phones 4u.

L'uomo chiave della società per quando riguarda l'Europa è il manager Nikos Stathopoulos, che fa parte del gruppo dal 2005 ha in mano la gestione del portfolio.

BC PARTNERS E L'INTER

Il nome di BC Partners è emerso come possibile nuovo partner commerciale di Suning per l'Inter e secondo indiscrezioni avrebbe ottenuto l'esclusiva per la due diligence.

Recentemente Stathopouloos a 'Bloomberg', a domanda diretta, non si è voluto sbilanciare ma ha confermato l'interesse della società nell'acquisizione dell'Inter.