Colpo in prospettiva per il Bayern: arriva Tel dal Rennes

Il classe 2005 approda in Baviera dal Rennes per 28 milioni di euro. Nagelsmann sicuro: "Un giorno segnerà più di 40 goal a stagione".

Il Bayern Monaco vuole confermare la sua leadership nel calcio europeo anche negli anni a venire. E non intende lasciarsi sfuggire la possibilità di mettere sotto contratto calciatori di talento, anche se ancora minorenni.

Si spiega in questo senso l'acquisto di Mathys Tel, classe 2005 proveniente francese. L'attaccante approda in Baviera a fronte di un pagamento di ben 28 milioni di euro in favore del Rennes.

Colpo in prospettiva dunque? Non proprio, dato che verrà immediatamente aggregato alla prima squadra agli ordini di Julain Nagelsmann.

E proprio il tecnico del Bayern ha parlato in termini entusiastici del suo nuovo acquisto

"Sono convinto che un giorno segnerà 40 o più gol a stagione. Se il prossimo anno ne segnerà una decina sarei comunque molto felice".

Una fiducia che Tel deve ripagare sul campo. Con il Rennes non ha mai segnato, ma è pur vero che ha esordito ad appena 16 anni e 155 giorni (esordiente più giovane della storia del club) e ha disputato appena 79 minuti spalmati su 10 presenze tra Ligue1, Coppa di Francia e Conference League.

Non facile il compito al quale è chiamato il francese, che arriva al Bayern dopo l'addio di Robert Lewandowski. La possibilità di lavorare con Nagelsmann, che stravede per lui, costituirà però una chance da non sprecare per Tel.

Il futuro gli appartiene. Tocca a lui ora andare a prenderselo e non far rimpiangere l'investimento alla dirigenza del Bayern.