Ansia in casa Bayern per le condizioni di de Ligt: possibile infortunio contro il Mainz

L’ex difensore della Juventus ha riportato un problema alla coscia sinistra nel corso del primo tempo: da valutare le sue condizioni.

Per parlare di preoccupazione o addirittura di Mondiali a rischio è molto presto, Matthijs de Ligt però nel corso della sfida di campionato che ha visto il suo Bayern impegnato contro il Mainz, ha riportato un problema fisico che potrebbe costringerlo a fermarsi per qualche partita.

Il tutto è avvenuto verso la mezzora del primo tempo quando, a seguito un tackle in allungo, ha sentito qualcosa alla parte posteriore della coscia sinistra.

Il centrale olandese è stato subito sottoposto alle cure del caso da parte dello staff medico del Bayern ed è riuscito a portare a termine la prima frazione di gioco, ma poi è stato lasciato negli spogliatoi e non è tornato in campo per la ripresa.

De Ligt è stato sostituito da Pavard ed ha assistito al trionfo per 6-2 dei suoi compagni da semplice spettatore. Reduce da una splendida prestazione contro il Barcellona in Champions League (ha annullato Lewandowski), l’ex Juventus compone, con Upamecano, una delle coppie difensive più forti della Bundesliga e dell’intero panorama calcistico europeo.

Lo stesso difensore ha provato a rassicurare tutti in mixed-zone, le prossime ore diranno e gli esami clinici, in programma domenica, diranno di più sulle sue effettive condizioni.