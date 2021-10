Incredibile in Bayer Leverkusen-Bayern: il primo tempo si chiude sullo 0-5

Gara senza storia nel big match dell’ottavo turno di Bundesliga. Quattro goal in 8’, il Bayern spazza via il Leverkusen.

Doveva essere il big match dell’ottavo turno di Bundesliga, una partita tra due grandi protagoniste della prima parte del torneo che metteva punti in palio per la vetta della classifica. Bayer Leverkusen-Bayern Monaco prometteva sulla carta grande spettacolo, in realtà però alla BayArena di fatto non c’è mai stata storia.

I bavaresi campioni di Germania, che tra l’altro erano reduci dalla sconfitta interna patita contro l’Eintracht, hanno impiegato appena 4’ per trovare la rete del vantaggio con una rete di tacco del solito Lewandowski.

Il Leverkusen ha provato a reagire, ma non solo il Bayern non gli ha dato la possibilità di rimettersi in partita ma, dopo un palo colpito da Sané al 19’, ha addirittura dilagato.

Prima al 30’ Lewandowski ha trovato la sua doppietta personale, poi al 34’ è stato Muller a calare il tris su un’azione partita da un corner battuto da Kimmich.

Al 36’ è poi stato Gnabry a trovare il goal sfruttando un cross dello stesso Muller e proprio Gnabry al 38’ ha poi siglato il goal dello 0-5 dopo un uno-due con Goretzka.

Quattro goal in otto incredibili minuti, cinque nell’arco di una prima frazione che ha visto il Bayern travolgere letteralmente gli avversari.