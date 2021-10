Bastoni salvo: ridotta la sanzione, giocherà Sampdoria-Spezia

Inizialmente punito con due giornate di stop, il giocatore di Thiago Motta potrà scendere in campo nell'ottavo turno di campionato.

Simone Bastoni sarà a disposizione dello Spezia e di Thiago Motta per la nona giornata di Serie A. Il giocatore italiano, espulso nella gara contro il Verona, aveva saltato la sfida contro lo Spezia e sarebbe stato fuori causa anche per la Sampdoria: ora invece ci sarà.

Fondamentale per il club ligure in questo 2021/2022, Bastoni ha fin qui segnato due reti e fornito un assist. Lo Spezia ha sporto reclamo dopo la decisione del giudice sportivo, riuscendo a riportare il giocatore a disposizione della società bianconera per il prossimo turno di campionato:

"La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, nell'udienza fissata il 18 ottobre 2021, a seguito del reclamo proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. in data 05.10.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di euro 5.000,00 inflitta al calciatore Simone Bastoni in relazione alla gara Hellas Verona-Spezia del 03.10.2021, dopo aver udito l'Avv. Maurizio Scaccabarozzi e lo stesso calciatore, ha accolto il reclamo, rideterminando la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara con ammenda di euro 15.000,00".

Classe 1996, ex di Trapani e Carrarese, Bastoni ha dimostrato di essere un giocatore duttile, capace di giocare sia come esterno di difesa sia come mediano. Qualcosa che non ha lasciato indifferenti le big di Serie A, pronte a portarlo tra le proprie fila nel 2022.

Bastoni ha iniziato l'annata come centrocampista centrale, per poi spostarsi sulla fascia sinistra di difesa. Per lagara vinta in rimonta contro la Salernitana, Thiago Motta ha optato per Gyasi come nuova soluzione, ma contro la Sampdoria si tornerà al passato pre-squalifica.