Barry vuole seguire Tuchel al Bayern Monaco: il Chelsea lo 'taglia' dagli allenamenti

Trattativa in corso con il Bayern Monaco: la dirigenza dei ‘Blues’ ha ordinato al collaboratore tecnico di non presentarsi agli allenamenti.

La notizia dell’esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco ha sconvolto lo scenario non solo in casa bavarese. L’addio del 35enne ha spianato la strada al ritorno in Bundesliga di Thomas Tuchel, annunciato e presentato nei giorni scorsi dalla dirigenza del club teutonico capitanata dal presidente Oliver Kahn.

Nello staff dell’ex Borussia Dortmund e PSG potrebbe tornare anche Anthony Barry, assistente tecnico del Chelsea.

Confermato dai ‘Blues’ dopo l’esonero di Tuchel e l’arrivo alla guida tecnica del club londinese di Graham Potter, Barry ha manifestato negli ultimi giorni la volontà di tornare nello staff del tecnico tedesco e trasferirsi al Bayern Monaco.

Secondo quanto riferisce il ‘Telegraph’, i due club stanno trattando per il passaggio di Barry ma al momento non hanno raggiunto un accordo definitivo.

Getty Images

Nel frattempo, però, sono arrivate le prime decisioni definitive da parte della dirigenza del Chelsea.

Stando a quanto scrive il tabloid, Barry è stato allontanato dagli allenamenti della squadra di Potter in attesa di capire quale sarà l’esito della trattativa tra i due club e il suo futuro.

Già collaboratore di Roberto Martinez nello staff tecnico del Belgio, oggi Barry lavora anche nel Portogallo insieme al commissario tecnico. Molto stimato nell’ambiente, ha fatto parte dell’Irlanda con Stephen Kenny ed è stato al Wigan con Paul Cook, prima di passare al Chelsea nel 2020 prima con Frank Lampard e poi con Tuchel, fino a Potter.

Proprio a Stamford Bridge è scoccata la scintilla tra Tuchel e Barry, che ora potrebbero ritrovarsi in Baviera alla guida del Bayern Monaco.