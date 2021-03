Barrow e il rapporto con Gasperini: "Non mi capiva"

L'attaccante bolognese parla dei due allenatori: "Ho più rapporto con Mihajlovic. In partita mi chiama 20 volte, tutti mi guardano. Gasperini è duro".

Musa Barrow a Bologna sta provando ad imporsi in Serie A, dopo essere cresciuto e aver esordito con l'Atalanta. Mihajlovic punta su di lui per portare in alto i rossoblù.

Intervistato al 'Corriere dello Sport', l'attaccante gambiano ha parlato del suo rapporto con il tecnico serbo, rapportandolo anche a Gasperini, che lo ha fatto esordire a Bergamo.

"Gasperini e Mihajlovic sono diversi. Io ho più rapporto con Sinisa. Da lui vado e dico: mister, possiamo parlare? E lui: certo. Mi ascolta, mi dà consigli. Ogni tanto si arrabbia, ma ormai sono abituato. In certe partite mi chiama venti volte: Musaaa, Musaaa, tutti mi guardano. Ma se sbaglia, chiede scusa".

Barrow ricorda anche i tempi all'Atalanta, la sua prima tripletta e ill ruolo da titolare a inizio stagione, prima che Duvan Zapata iniziasse a segnare.

"Ho iniziato bene con una tripletta, tanto che il mister non voleva un altro attaccante. Presero Zapata per farmi da secondo. Prime cinque partite ho giocato io. Poi, lui è entrato con il Bologna, e non si è fermato più. A Bergamo è migliorato. Gasperini lo ha aiutato".

Il classe 1998 ha affermato poi di non essere riuscito a instaurare un rapporto con Gasperini come ha fatto con Mihajlovic.