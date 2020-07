Barreto trova squadra: ufficiale il ritorno al NEC Nijmegen

Aveva risolto il contratto con la Sampdoria prima che la stagione ripartisse, scelta condizionata fortemente dall'incertezza provocata dal Coronavirus: Edgar Barreto ha trascorso tredici anni di carriera in , ma ora è tempo di tornare alle origini.

Il centrocampista paraguaiano ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione con il NEC Nijmegen, club militante nella seconda divisione olandese, la Eerste Divisie.

Il NEC fu la squadra che nel 2004 diede una chance a Barreto facendolo conoscere al calcio europeo dopo averlo prelevato dal Cerro Porteño: un amore mai sopito come testimoniato dallo stesso giocatore ai microfoni del sito ufficiale della società con sede a Nimega.

"Ultimamente ho pensato molto al mio futuro. Sentivo che non ero pronto per concludere la carriera: sono in forma e voglio condividere la mia esperienza con i più giovani. Ho ricevuto varie offerte, ma il progetto del NEC è quello che mi ha convinto di più: l'allenatore mi vuole protagonista e questo mi soddisfa. In questo modo posso contribuire a ciò a cui aspira il club: la promozione in Eredivisie. Sono ancora ambizioso e voglio competere ai massimi livelli. Amo la città di Nimega, mi sembra di tornare a casa. I messaggi dei tifosi mi hanno aiutato a prendere tale decisione: volevo tornare al NEC".