Barreto a sorpresa: rescissione con la Sampdoria

Edgar Barreto e la Sampdoria si salutano: il centrocampista paraguaiano rescinde per motivi personali, si attende solo l'annuncio ufficiale.

Dopo 5 anni, Edgar Barreto e la si salutano. Un fulmine a ciel sereno, a ridosso di una ripresa del campionato che pare ormai imminente: alla base, ci sarebbero motivi personali.

Lo riferisce 'Il Secolo XIX', anticipando quella che nelle prossime ore dovrebbe diventare una notizia ufficiale: per Barreto, rescissione del contratto.

Arrivato nella Genova blucerchiata nel 2015 a costo zero dal , il 35enne centrocampista paraguaiano ha collezionato 110 presenze e 5 goal. A portarlo in fu la Reggina, che nel 2007 lo acquistò dagli olandesi del NEC.

Come fa sapere il quotidiano ligure, Barreto si è iscritto al corso UEFA per il patentino B da allenatore ma non ha ancora preso decisioni sul proprio futuro. L'unica, al momento, è l'addio alla Samp.