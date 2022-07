Bari-Padova dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari affronta a Salerno il Padova nel turno preliminare di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Primo impegno ufficiale della stagione per il Bari di Michele Mignani e il Padova di Bruno Caneo, che si sfidano nel Turno preliminare della Coppa Italia 2022/2023. La vincente sfiderà il Verona al Bentegodi domenica 7 agosto.

I Galletti, neopromossi in Serie B, vengono da una sconfitta nell'unica amichevole finora disputata contro il Frosinone, mentre i biancoscudati, che disputeranno il campionato di Serie C, sono stati travolti 1-5 dallo Spezia nell'unico test finora disputato.

Si tratta della prima sfida in Coppa Italia fra Bari e Padova, che complessivamente si sono affrontate 50 volte nella loro storia in confronti ufficiali, con un bilancio favorevole ai pugliesi di 21 vittorie, 16 pareggi e 13 affermazioni dei veneti.

Le due formazioni si giocano il passaggio del turno in gara secca, e in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Padova: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Bari-Padova si disputerà la sera di domenica 31 luglio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno: lo Stadio San Nicola, infatti, è indisponibile per lavori di ristrutturazione e adeguamento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, è in programma alle ore 21.00.

I diritti televisivi della Coppa Italia 2022/2023 sono di proprietà di Mediaset, ma quest'ultima ha deciso di non dare copertura tv alle partite del Turno preliminare, fra cui anche Bari-Padova.

Per Bari-Padova e le altre tre gare del Turno preliminare, Mediaset non ha previsto nemmeno una copertura streaming.

I lettori di GOAL potranno seguire Bari-Padova in diretta testuale sul sito, venendo così aggiornati sui goal, le azioni più importanti e gli eventi della gara del Turno preliminare di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-PADOVA

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Maita, Maiello; Rubén Botta; Ceter, Antenucci. All. Mignani

PADOVA (3-4-2-1): A. Donnarumma; Germano, Monaco, Gasbarro; Vasic, Franchini, Dezi, Curcio; Russini, Gagliano; Ceravolo. All. Caneo