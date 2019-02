Barcellona-Real Madrid, Messi recupera: convocato da Valverde

Dopo il problema all'adduttore, Lionel Messi ha recuperato ed è stato convocato per Barcellona-Real Madrid. Out invece Dembelé.

Non è ancora chiaro se possa partire dal primo minuto o solo a partita in corso, ma intanto i tifosi del Barcellona possono tirare un sospiro di sollievo: Leo Messi è stato convocato per il Clasico contro il Real Madrid di mercoledì sera.

La semifinale d'andata di Copa del Rey (qui tutte le informazioni per vederla) avrà quindi la stella indiscussa del Clasico presente. L'attaccante argentino sta facendo i conti con un problema all'adduttore destro, accusato nella sfida di sabato sera in casa con il Valencia.

Bisognerà vedere in che modo l'allenatore dei blaugrana, Ernesto Valverde, alla vigilia di un simile tour de force (in mezzo ci sarà anche la doppia sfida degli ottavi di Champions contro il Lione, del 19 febbraio e 13 marzo) sceglierà di utilizzarlo.

Non ci sarà invece Ousmane Dembelé: anche il francese è infortunato e non è riuscito a recuperare per il primo Clasico del trittico che aspetta Barcellona e Real Madrid.

Questa la lista completa: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Malcom, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Boateng, S. Roberto, Aleñá, Vidal, Vermaelen a Iñaki Peña.