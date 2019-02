Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Barcellona ospita il Real Madrid nella semifinale d'andata di Coppa del Re: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Barcellona di Ernesto Valverde ospita il Real Madrid di Santiago Solari nella gara di andata delle semifinali di Coppa del Re . I blaugrana arrivano a questa sfida dopo aver eliminato nei turni precedenti il Cultura Leonesa, il Levante e il Siviglia mentre le vittime dei blancos sono state il Melilla, il Leganes e il Girona.

In forte dubbio per questa gara è la presenza di Lionel Messi, con la 'Pulga' alle prese con un doloroso fastidio alla coscia destra. Il Barcellona, capolista in Liga, potrebbe dunque trovarsi costretto a fare a meno del suo miglior marcatore, con Messi che in questa stagione ha già realizzato 21 goal.

Capocannoniere del Real Madrid è invece Karim Benzema, con 10 centri all'attivo. Per le Merengues, distanti ben otto punti dal Barça primo in classifica, la Coppa del Re rappresenta un obiettivo da non fallire nel contesto di una stagione piuttosto tribolata fino a questo momento.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-REAL MADRID

Barcellona-Real Madrid si giocherà mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 21.00 al Camp Nou di Barcellona. Sarà soltanto il primo atto di una sfida lunga praticamente un mese. Barcellona e Real Madrid torneranno infatti ad affrontarsi in altre due occasioni, entrambe le volte al Santiago Bernabeu: mercoledì 27 febbraio per la semifinale di ritorno di Coppa del Re e sabato 2 marzo per El Clasico di campionato, sfida potenzialmente decisiva per le sorti della Liga. Un mese per cuori forti in Spagna.

In Italia i diritti di trasmissione della Coppa del Re se li è aggiudicati DAZN , l'unica soluzione possibile per poter seguire in diretta la sfida tra Barcellona e Real Madrid. Per guardare la partita in tv esistono molteplici soluzioni: dalle smart tv compatibili agli altri dispositivi compatibili, tra cui PlayStation 4 e decoder Sky Q.

Non solo tv. La partita tra Barcellona e Real Madrid sarà naturalmente visibile in diretta streaming su DAZN attraverso la vasta gamma di dispositivi compatibili con l'app di DAZN , tra cui pc, smartphone e tablet. Al fischio finale, sarà possibile rivedere l'intero incontro che rimarrà disponibile on demand.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-REAL MADRID

Ernesto Valverde è alle prese con alcuni dubbi di formazione. Lionel Messi decidera solamente all'ultimo se scendere in campo, con l'argentino condizionato da un fastidio alla coscia destra. I blaugrana potrebbero poi dover rinunciare anche a Ousmane Dembele, ancora alle prese con una distorsione rimediata contro il Leganes. In porta spazio a Ter Stegen, con Semedo e Jordi Alba sulle fasce e Piqué e Lenglet coppia centrale. A centrocampo agiranno Busquets e Arthur, con Carles Alena in vantaggio sulla concorrenza per completare il reparto a tre. Sicuri di un posto in attacco invece Suarez e Coutinho, con Malcom che potrebbe partire dal primo minuto.

Maggiori le certezze per Santiago Solari. Il Real Madrid dovrebbe infatti scendere in campo con un classico 4-3-3 con Courtois tra i pali. In difesa spazio a Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Reguillon mentre a centrocampo le scelte ricadranno su Modric, Casemiro e Kross. Davanti attacco a tre, con Bale, Benzema e Vinicius.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Carles Alena, Busquets, Arthur; Malcom, Suarez, Coutinho.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius