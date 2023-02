Il Barcellona perde Lewandowski: salterà la prossima sfida col Real Madrid

Brutte notizie per il Barcellona in vista del Clasico di Coppa del Re che si giocherà in casa del Real Madrid: Lewandowski non ci sarà.

Quello che sta vivendo il Barcellona, non è esattamente il miglior momento della sua stagione. La compagine blaugrana è prima in Liga (sette le lunghezze di vantaggio sul Real Madrid) ma è anche reduce da due sconfitte consecutive: quella con il Manchester United che ha sancito l’eliminazione dall’Europa League e quella con l’Almeria. Le brutte notizie non si limitano ai risultati, ma vengono anche dall’infermeria. Barcellona tornerà in campo il 2 marzo per sfidare il Real Madrid al Bernabeu nell’andata delle semifinali di Coppa del Re e, per l’occasione, non potrà contare sul suo uomo di punta: Robert Lewandowski. Il bomber polacco ha riportato un sovraccarico al bicipite femorale in occasione della sfida contro l’Almeria e certamente non prenderà parte al Clasico. Il Barcellona non ha reso noti i tempi di recupero, ma secondo quanto riportato da ‘AS’, Lewandowski dovrà restare ai box per almeno due settimane. Una brutta notizia per Xavi, che in questo frangente della stagione è costretto a rinunciare anche a Pedri e Dembélé. La speranza in casa blaugrana è quella di riuscire a recuperare almeno Ansu Fati che ha saltato l’ultima gara a causa di un problema ad un ginocchio. Scelti da Goal Probabili formazioni 24ª giornata: Dybala in panchina

