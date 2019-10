Barcellona, Messi si allena: contro l'Inter resta però in dubbio

Lionel Messi ha superato l'infortunio muscolare degli scorsi giorni, ma Valverde non conferma la sua presenza: "Non vogliamo correre rischi".

Lionel Messi ci prova. Non ha intenzione di perdersi la sfida contro l' , delicata per i nerazzurri ma pure per il , e tenta il recupero lampo dall'elongazione all'adduttore rimediata contro il . L'obiettivo? Essere in campo domani sera.

Oggi il fuoriclasse argentino, rimasto a riposo contro il nel fine settimana, si è infatti allenato normalmente assieme ai compagni. Superato dunque l'infortunio che, in un primo tempo, aveva messo in ansia il Barcellona. Anche se la sua presenza, a 24 ore circa dal match del Camp Nou, non è ancora certa.

🚨 ¡Messi entrena con el Barcelona! ¿Estará ante el Inter? #ucl pic.twitter.com/FF9qoJ69eI — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 1, 2019

In conferenza stampa, del resto, il tecnico azulgrana Ernesto Valverde non ha dato particolari punti di riferimento per quanto riguarda la formazione che fronteggerà l'Inter. Lasciando in sospeso anche la questione della presenza, o meno, di Messi.

"Vediamo se avrà l'ok, ci sono molte supposizioni e ancora non lo so. Aspettiamo e vediamo come andrà l'allenamento. Tutto ciò che non faremo sarà correre dei rischi".

Solo nella giornata di domani, praticamente a ridosso della gara tra Barcellona e Inter, si saprà dunque se Messi sarà in grado di scendere in campo dal 1'. Potrebbe anche farlo a partita in corso, partendo dalla panchina. Anche la formazione di Antonio Conte attende notizie.