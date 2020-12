Barcellona-Juventus 0-3: Ronaldo abbatte Messi, Madama qualificata come prima

La Juventus espugna Barcellona con un tris, passando agli ottavi da capolista: doppietta su rigore di Ronaldo, in mezzo la rete di McKennie.

contro . Leo Messi contro Cristiano Ronaldo. Spettacolo, alla vigilia, garantito. E così è stato: unicamente di marca bianconera. Madama compie l’impresa, riscattando lo 0-2 dello Stadium. Una grande prestazione in terra catalana, infatti, porta i bianconeri a conquistare il primato nel gruppo G. Una perfomance che, in termini stagionali, sa tanto di svolta.

Koeman sceglie Griezmann come prima punta, supportato da Trincao, Pedri e Messi: fuori Coutinho. In mezzo c'è De Jong insieme all'ex Pjanic, mentre il giovane Araujo è centrale insieme a Lenglet davanti a Ter Stegen. Partono dal 1' sulle fasce Dest e Jordi Alba.

Pirlo risponde con il 4-4-2 a geometria variabile, con Morata e Cristiano Ronaldo in attacco. Ramsey e Cuadrado esterni di centrocampo, come interni spazio ad Arthur e McKennie. C'è De Ligt al fianco di Bonucci in difesa, mentre Buffon è titolare tra i pali. Danilo ed Alex Sandro i terzini.

L’interpretazione tecnico-tattica proposta dalla , sostanzialmente, rasenta la perfezione. Per approccio, idee, realizzazioni. Non a caso, infatti, la Signora ingrana la prima e la seconda. Grazie al penalty trasformato da Cristiano Ronaldo e da McKennie che, dopo la rete al , ne rifila un’altra più blasonata al Camp Nou. Sottolineando, quindi, come il centrocampo bianconero non possa assolutamente permettersi il lusso di fare a meno dello statunitense.

Pochi squilli blaugrana, tutti nati – e non è una novità – dai piedi di Messi. Costretto, tuttavia, a scontrarsi con il muro eretto dalla retroguardia zebrata.

Nella ripresa, fondamentalmente, la musica non cambia. Barcellona senza intuizioni, piatto e asciutto. Juve, invece, pimpante sia mentalmente sia fisicamente. Altro giro, altro errore di Lenglet: doppietta dal dischetto per CR7. Il VAR tolglie a Bonucci il colpo dello 0-4. Poco male, per la Juve, è serata da urlo. E’ primo posto nel girone.

IL TABELLINO

BARCELLONA-JUVENTUS 0-3

MARCATORI: 13’, 52' rig. Cristiano Ronaldo, 20’ McKennie

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen 6, Dest 5, Araujo 4.5 (82’ Minguez s.v.), Lenglet 4 (55’ Umtiti 5.5.), Jordi Alba 5 (55’ Junior Firpo 5.5.); Pjanic 5, De Jong 5; Messi 6.5, Pedri 5 (66’ Puig 6), Trincao 5 (46’ Braithwaite 5.5); Griezmann 5. Allenatore: Koeman

JUVENTUS (4-4-2) Buffon 7.5; Danilo 7, De Ligt 7, Bonucci 7, Alex Sandro 6.5; Cuadrado 7.5 (85’ Bernardeschi s.v.), Arthur 7 (71’ Bentancur 6.5), McKennie 7.5, Ramsey 7 (71’ Rabiot 6.5); Morata 7 (85’ Dybala s.v.), Cristiano Ronaldo 8 (91' Chiesa). Allenatore: Pirlo

Arbitro: Stieler

Ammoniti: Jordi Alba (B), Lenglet (B), Umtiti (B), Junior Firpo (B), Ramsey (J), Morata (J), Danilo (J)

Espulsi: -